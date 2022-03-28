«الحج والعمرة»: منح تأشيرة العمرة للمرأة دون مَحرَم.. بشرط

محمد بن مسعود - الدمام - 08-25-1443 03:03

صدى تبوك – متابعة

أعلنت وزارة الحج والعمرة، السماح للمرأة بأداء العمرة دون محرم، مشترطة لذلك حداً أعلى للسن التي يُسمح فيها بمنح تأشيرة العمرة للنساء القادمات من الخارج لغرض العمرة.

وقالت وزارة الحج والعمرة إنه يمكن للمرأة الحصول على تأشيرة عمرة ضمن «عصبة نساء» إذا كان عمرها 45 سنة، أما إذا كانت دون 45 سنة فهي ملزمة بالمحرم، مشددة على قيام الوكيل المحلي المعتمد بتشكيل مجموعات عصب النساء.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة قد أعلنت أنه تم السماح لغير المحصّنين بأداء العمرة والصلاة في الحرمين، بشرط عدم إصابتهم أو مخالطتهم لمصاب بفايروس كورونا، كما ألغت اشتراط التحقق من الحالة الصحية في تطبيق «توكلنا» لجميع ضيوف الرحمن.