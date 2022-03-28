محمد بن مسعود - الدمام - في يوم الموسيقى العربية، حصل الموسيقار والفنان البحريني القدير خالد الشيخ على جائزة العمل الموسيقي عن كامل أعماله ومؤلفاته الموسيقية في المجال.

وتعد الجائزة إضافة لتاريخه المشرّف، والتي تعكس عطاءه الفنّي في مجال الموسيقى العربيّة والذي ساهم عبره في وضع اسم مملكة البحرين على الساحة الفنيّة عبر أعماله الغنائية والمسرحيّة والتلفزيونيّة.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – الموسيقار والفنان خالد الشيخ يحصل على جائزة العمل الموسيقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.