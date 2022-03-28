اخبار الخليج – الفريق الوطني الطبي يعلن عن الارشادات الخاصة بالمجالس الرمضانية خلال شهر رمضان المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) عن الارشادات الخاصة بالمجالس الرمضانية خلال شهر رمضان المبارك وهي كالتالي: التشجيع على إقامة تجمعات المجالس الرمضانية في المناطق الخارجية. التشجيع على ارتداء الكمامات في حال التواجد في المناطق الداخلية من المجالس الرمضانية. حث كبار السن وذوي الأمراض المزمنة على تجنب حضور المجالس الرمضانية. التشجيع على استخدام أدوات المائدة ذات الاستخدام لمرة واحدة، مع عدم مشاركة الطعام في نفس الطبق. الالتزام بتطهير الأسطح بصورة دورية مع التركيز على الأماكن التي يكثر فيها احتمالية التلامس مثل مقابض الأبواب وطاولات الطعام ومساند المقاعد. الحرص على تطهير دورات المياه بصورة دورية وتوزيع مطهرات اليدين ووضعها في أماكن بارزة. وشدد الفريق الوطني الطبي على أهمية مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة، إلى جانب مبادرة كافة المؤهلين ممن تنطبق عليهم الشروط بأخذ التطعيم بجرعاته الكاملة، إضافة إلى الجرعة المنشطة منه، بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة الجميع وتحقيق الأهداف المرجوة لمسارات التصدي لفيروس كورونا.

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