اخبار الخليج – سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء: كل ما تحقق للوطن من إنجازات طالت مختلف المسارات أساسها رؤى جلالة الملك المفدى

جاء ذلك لدى استقبال سموه حفظه الله بقصر القضيبية اليوم، سعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام، حيث سلم سموه كتابًا يوثق الخطابات السامية لجلالة الملك المفدى، منذ عام 2014 إلى عام 2020، والذي أصدرته وأعدته شؤون الإعلام بالديوان الملكي بإشراف المستشار نبيل الحمر بالتعاون مع وزارة شؤون الإعلام.
وقد استمع صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى إيجازٍ من مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام عن هذا الكتاب الذي يُعد الجزء الرابع من الخطابات السامية ،ويأتي الإصدار ضمن مشروع أرشفة وتوثيق الكلمات السامية في عهد حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه رعاه الله، حيث أكد سموه أهمية التوثيق والتدوين في الحفاظ على التاريخ الوطني المفعم بالإنجازات، ورصد الإنجازات النوعية التي تحققت لمملكة البحرين وما شهدته من تطورات ومنجزات على كافة الأصعدة والتي كان منطلقها رؤى جلالة الملك المفدى التي عكستها الكلمات السامية.
وأعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله عن شكره وتقديره للجهود المبذولة في إعداد الكتاب، وتوثيق الإنجازات النوعية التي تحققت في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.
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