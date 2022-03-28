اخبار الخليج – البحرين.. إلغاء الزامية لبس الكمامات في المناطق الداخلية بدءًا من اليوم

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) أنه بناء على آخر المستجدات والمعطيات الخاصة بفيروس كورونا تقرر بدءاً من اليوم الأثنين الموافق 28 مارس 2022 تعليق العمل بآلية الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا وإعادة تفعيلها متى ما دعت الحاجة لذلك.

وأشار الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى أن لبس الكمام سيكون اختياراَ في المناطق الداخلية والخارجية وفق التعليمات الإرشادية، مع الحث على أهمية لبسه عند مجالسة الأشخاص الأكثر عرضة للخطر من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأوضح الفريق الوطني الطبي أن المنشآت الصحية تقتضي لبس الكمامات بحسب التعليمات الإرشادية الخاصة بها.

وأكد الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا أن جهود مملكة البحرين في التصدي للجائحة في مختلف مساراتها أثبتت فعاليتها ونجاحها على مختلف الأصعدة بأخذها زمام المبادرة وتنفيذ الخطط والبرتوكولات الاستباقية التي تم وضعها، مشدداً على أهمية مواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات في إطار خطط التصدي للفيروس بما يسهم في حفظ صحة وسلامة الجميع.

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