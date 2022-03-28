اخبار الخليج – رسميًا.. البحرين تعلن تدشين «الجواز الإلكتروني» و«الإقامة الرقمية»

محمد بن مسعود - الدمام - أطلقت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة اليوم الاثنين خدمتي الاقامة الرقمية، واصدار الجواز البحريني للمرة الأولى الكترونياً عبر البوابة الحكومية الالكترونية، وذلك في اطار خطط التحول الرقمي الذي تشهده المملكة.

وقال وكيل شؤون الجنسية والجوازات والإقامة في وزارة الداخلية الشيخ هشام بن عبدالرحمن ال خليفة ان هذا التحول يأتي ضمن 24 مبادرة اطلقها مجلس الوزراء برئاسة سمو ولي العهد الأمير سلمان بن احمد ال خليفة، لتطوير خدمات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، ضمن خطة التعافي الاقتصادية.

وأشار الشيخ هشام في مؤتمر صحفي بمشاركة الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية محمد علي القائد، ومدير إدارة التأشيرات والإقامة الشيخ احمد بن عبدالله ال خليفة، الى ان هذه الخدمات تأتي ضمن 9 مبادرات تم انجازها خلال الربع الأول من العام الجاري، مشددا على ان هذه المبادرات تلتزم بتطبيق معايير الكفاءة والجودة، وتطبيق استراتيجية العمل الجديدة لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة.

واكد الشيخ هشام على ان خدمة اصدار الجواز البحريني للمرة الأولى عبر البوابة الحكومية الالكترونية،، تتيح للمواطنين التقدم بطلب اصدار الجواز بعد التسجيل بالمفتاح الالكتروني، وارفاق المستندات المطلوبة، والموضحة على الموقع الرسمي لشؤون الجنسية والجوازات الإقامة، لافتاً الى ان هذه المبادرة، تقلل من زيارة المراجعين الى مراكز الخدمات من معدل زيارتين الى زيارة واحدة فقط، وذلك لاستلام الجواز الصادر.

ووصف الشيخ هشام خدمة الإقامة الرقمية بـ النقلة النوعية، إذ تتيح هذه الخدمة سهولة استعراض بيانات الإقامة، من خلال رمز الاستجابة السريع «كيو آر» وإمكانية تحميل الاقامة على الهاتف النقال، وارسال نسخة منها على البريد الالكتروني، مما يسهم في سهولة وسرعة انجاز المعاملات، لافتاً الى ان هذا التحول من شأنه تسهيل دخول المقيمين الى البلاد عبر المنافذ، من خلال ابراز الإقامة الرقمية، وكذلك إمكانية أي جهة التحقق من بيانات الإقامة عبر قراءة الرمز.

واعتبر الشيخ هشام ان الإيجابيات في هذا التحول متعددة، من بينها تقليل المراجعة لمراكز الخدمات بنسبة 50%، وإمكانية تجديد إقامة المقيم سواء داخل المملكة او خارجها، وكذلك تتيح للافراد التحقق من صلاحية الإقامة للأشخاص المنطويين تحت كفالتهم.

من جانبه، اكد القائد على ان تدشين هذه الخدمات، يعكس الاهتمام الكبير من قبل وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله ال خليفة، بتطوير كافة القطاعات في الوزارة لاسيما شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، نظراً لطبيعية هذه الإدارة الخدماتية، والقاعدة السكانية الكبيرة التي تخدمها هذه الإدارة سواء المواطنين او المقيميين.

وقال القائد ان هناك حزمة من الخدمات يتم العمل على تطويرها حالياً، وسيتم اطلاقها خلال الربع الثاني من العام الجاري، فيما سيتم استكمال بقية المبادرات على مدار الأشهر القادمة من العام الجاري.

وأشار القائد الى ان التحول الرقمي، من شأنها أن تغير طبيعة الخدمات التي تقدمها شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، وذلك بالتعاون مع الحكومة الالكترونية، ووزارة الداخلية. مما يشكل نقلة نوعية في الية الخدمات.

وأوضح القائد ان التوجيهات الحكومية ترمي الى إلغاء الوثائق الحكومية، وتحولها الى وثائق الكترونية، معتبراً ان الإقامة الرقمية تشكل احد أوجه هذا المفهوم، عبر الاستغناء عن الملصق الذي كان يوضع على جواز المقيم ويتضمن كافة بيانات الإقامة. لافتاً الى ان هذا التغيير كان يتطلب إعادة هندسة الإجراءات، وخلق منظومة الكترونية كاملة.

ولفت القائد الى ان خدمة اصدار الجواز للمرة الأولى تعتبر من الخدمات الهامة التي ستخدم شريحة كبيرة من المواطنين، لاسيما انها ستقلل من العوائق التي كانت ترافق اصدار الجواز للمرة الأولى.

وفي رداً على أسئلة الأيام، اكد الشيخ هشام على ان اصدار الجواز البحريني للمرة الأولى يتواءم مع القوانين والأنظمة المعمول بها حيث يحق للاب التقدم بطلب الحصول على جواز البحريني للمرة الأولى عبر استخدامه المفتاح الالكتروني الخاص به، لافتاً الى ان أي تغير قانوني في النظم التشريعية التي تنظم ذلك، سوف يتم استيعابها في الخدمات. لاسيما مع تطور التشريعات.

واكد الشيخ هشام على ان أي تحول من شأنه دعم هيكلة الاعمال، حيث سيتم تقليل الموظفين في بعض الإدارات، والاستفادة منهم في اقسام أخرى لاسيما الأقسام التي يتم التطلع لتقديم خدماتها الكترونياً على مدار الساعة مثل التأشيرة الالكترونية.

وردًا للأيام حول التأخير في عملية التحويل المحلي للوافد، أكد مدير إدارة التأشيرات والإقامة الشيخ احمد بن عبدالله ال خليفة على ان الإدارة تعمل على تسهيل إجراءات التحول، وتسريعها وذلك بعد إعادة جدولة الاعمال والتغير الحادث في هيكلة شؤون الجنسية و الجوازات والإقامة. مشددا على انهم يتطلعون الى ان تكون المدة المستغرقة فقط يوم واحد. لافتاً الى ان الاستغناء عن الملصق في جواز المقيم، سوف يقلل من عدد المراجعين، وبالتالي يقلل من المدة المستغرقة لاصدار الإقامة او تجديدها. وتقليل الازدحام على اخذ المواعيد للمراجعة.

ولفت الشيخ أحمد الى ان الازدحام على طلب المواعيد، وكذلك التأخير في إجراءات التحويل المحلي، جاء نتيجة الزيادة في الطلب عليها خلال الفترة الماضية.

وأوضح الشيخ احمد ان مراكز الخدمة سوف تكون مفتوحة وفق مواعيدها، حيث ستبقى تعمل خلال هذه المرحلة دون تغيير.

وردا على سؤال لـ الأيام، اكد القائد على ان التحول يستهدف تقليل اعداد المراجعين، وإمكانية الحصول على الموعد في ذات اليوم، معتبراً ان التعامل مع المراجعين باعداد كبيرة يشكل تحدي امام مقدم الخدمات الحكومية.

وقال القائد ان الاتجاه لتقليل المراكز سيأتي بعد الارتقاء بمستوى الخدمات، وقطع شوطا فيها، وتحسين جودتها، مشددا على ان طموح الحكومة كبير، مما يعزز من أهمية التطوير.

وكشف القائد عن الخدمات التي اطلقت تمثل ربع الخدمات التي سيتم اطلاقها خلال هذا العام والتي تشمل كافة قطاعات وزارة الداخلية.

ورداً على سؤال، اكد الشيخ هشام ان اطلاق خدمة الجواز البحريني للمرة الأولى تم البدء بالعمل بها اعتباراً من اليوم الاثنين محلياً، فيما يتم تدارس تطبيق الخدمة للبحرينيين المقيم في الخارج.

وكشف الشيخ هشام عن ان مشروع الجواز الالكتروني قد وصل الى مرحلة طلب تقديم العطاءات من الشركات المنفذة،، وذلك بعد ان اجتمعت اللجنة المكلفة بالمشروع، واطلعت على الخصائص الالكترونية في الجواز الالكتروني. معتبراً ان الجواز الالكتروني بات يشكل مطلباً يسهل عملية التنقل، لاحتوائه على شريحة الكترونية تسهل التحقق من بياناته الكترونياً- مقروء الكترونياً. وذلك عبر شريحة مدمجة في الجواز، يستحيل معها تزوير الجواز.

ولفت الشيخ هشام الى ان الإقامة الرقمية من شأنها ان توفر الجهد على المراجع، اذ بعد حصول الفرد على رخصة العمل، يصدر بشكل فوري إقامة رقمية دون الحاجة لمراجعة مراكز خدمات شؤون الإقامة للحصول على الملصق الذي كان يوضع على جواز المقيم. كاشفا عن ان هذه الخطوة من شأنها الاستغناء عن مليون ملصق كان يتم استخدامها لتثبيت الإقامة على جواز المقيم.

من جانبه، اكد الشيخ احمد بن عبدالله ال خليفة، على ان شؤون الجنسية والجوازات والإقامة تتطلع الى توفير خدمات التأشيرة الالكترونية على مدار 24 ساعة، وتقليل الوقت الزمني للحصول عليها الى نصف ساعة فقط. معتبراً ان الإقامة الرقمية هي جزء من تطور المنظومة الالكترونية التي يتم العمل عليها.