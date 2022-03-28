أمير القصيم يطلع على منجزات لجنة أهالي محافظة عنيزة

محمد بن مسعود - الدمام - إستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمقر ديوان الإمارة اليوم بمدينة بريدة ، محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم وأعضاء لجنة أهالي محافظة عنيزة لعرض منجزات لجنة أهالي عنيزة ، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان .

وأشاد سمو أمير القصيم بجهود للجنة أهالي محافظة عنيزة من خلال إطلاق عدد من المبادرات المجتمعية التي أسهمت في تحقيق مستهدفات اللجنة ، التي تعد من لجان الأهالي المتميزة بمشاريعها الريادية والتعاون والتكامل مع المسؤولين بالمحافظة والجهات الحكومية لتعزيز الأدوار المجتمعية بالمحافظة .

واطلع سمو أمير القصيم على عرض يتضمن التعريف بدور لجنة أهالي محافظة عنيزة ورؤيتها ورسالتها ، سعياً للمساهمة في التطور والنمو فيما يخدم أفراد المجتمع وخلق بيئة صحية للفرد والمجتمع ، كما شمل العرض المبادرات التي قدمتها لجنة الأهالي والتعداد السكاني والمشاريع التي تم تنفيذها بالمحافظة .