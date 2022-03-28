- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - إستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمقر ديوان الإمارة اليوم بمدينة بريدة ، محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم وأعضاء لجنة أهالي محافظة عنيزة لعرض منجزات لجنة أهالي عنيزة ، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان .
وأشاد سمو أمير القصيم بجهود للجنة أهالي محافظة عنيزة من خلال إطلاق عدد من المبادرات المجتمعية التي أسهمت في تحقيق مستهدفات اللجنة ، التي تعد من لجان الأهالي المتميزة بمشاريعها الريادية والتعاون والتكامل مع المسؤولين بالمحافظة والجهات الحكومية لتعزيز الأدوار المجتمعية بالمحافظة .
واطلع سمو أمير القصيم على عرض يتضمن التعريف بدور لجنة أهالي محافظة عنيزة ورؤيتها ورسالتها ، سعياً للمساهمة في التطور والنمو فيما يخدم أفراد المجتمع وخلق بيئة صحية للفرد والمجتمع ، كما شمل العرض المبادرات التي قدمتها لجنة الأهالي والتعداد السكاني والمشاريع التي تم تنفيذها بالمحافظة .
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر أمير القصيم يطلع على منجزات لجنة أهالي محافظة عنيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.