محمد بن مسعود - الدمام - أبرز عادت ليلة الزفاف في بلدان عربية .. منها عادات محرمة قد يتفاجأ البعض عند معرفتها !

تتعدد عادات ليلة الدخلة من حول العالم وهنا سنستعرض بعض هذه العادات التي يمكن ان تكون موجودة في بلداننا العربية ونتعرف على تلك التي تنطبق على بلداننا.

وبحسب مجلة ياسمينة، فإنه ومن خلال التحضيرات لحفل الزفاف، من الضروري نولي اهتماماً خاصاً للعادات المرتبطة ببلداننا حتى لا نهمل أي تفصيل ونتمكن من أن نحصل على حفل زفاف متكامل.

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الزبادي بعد حفل الزفاف:

قد تتفاجأ بأن من عادات ليلة الدخلة المنتشرة في عالمنا العربي هي اجبار العروسين على تناول كوب من الزبادي على باب البيت الذي سيسكنان فيه اعتقاداً منهم ان هذه الخطوة ستفك النحس وستمنحهما حياة زوجية سعيدة.

عادة المحرمة:

هي من اكثر عادات حفل الزفاف انتشاراً وهي في بعض البلدان العربية تعتبر دليل شرف العروس، إذ في بعض الاحيان ينتظر اهل العروس والعريس خارج غرفة الزوجين ليخرج العريس مع المحرمة والدليل على فض غشاء البكارة.

العجينة على عتبة الباب:

أيضاً من العادات المنتشرة في عالمنا، هي ان تعمد العروس بعد حفل الزفاف الى الذهاب الى منزلها الزوجي قبل الذهاب في رحلة شعر العسل، وتكون ام العريس قد اعدت لها عجينة تلصقها فوق عتبة الباب. وهي ايضاً عادة يعتبرها البعض لفك النحس.

الدخول بالرجل اليمنى:

ايضاً من العادات التي نعرفها، هي ذهاب اهل العروسين معهما الى بيتهما الزوجي والطلب من العروس ان تدخل الى البيت برجلها اليمنى وذلك للدلالة على دربها وحياتها مع زوجها ستكون سالكة وبلا مشاكل.

إذاً، هذه هي بعض ابرز العادات المنتشرة في عالمنا العربي بعد حفل الزفاف.