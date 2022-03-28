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السفارة في كييف تكشف تفاصيل واقعة المواطن المحتجز في أوكرانيا

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الدمام - شريف احمد - • تابعنا عن كثب قضية المواطن السعودي منذ تاريخ القبض في أغسطس 2021

• توكيل محامي للدفاع عنه وتأمين كافة احتياجاته داخل السجن

• التواصل بشكل مكثف مع السلطات الأوكرانية لضمان سلامته رغم الأحداث التي تمر بها البلاد

• تقدمنا بطلب رسمي لوزارة العدل الأوكرانية من أجل إطلاق سراحه

• نواصل الجهود لإيجاد أفضل السبل لضمان سلامته

أوضحت سفارة المملكة لدى أوكرانيا، أنه إشارة لما تناقلته مؤخرا بعض وسائل الإعلام عن مواطن سعودي موقوف لدى السلطات الأوكرانية ، وتصريحاته حول وضعه في السجن.

تود سفارة المملكة لدى أوكرانيا التوضيح بأنها تتابع عن كثب قضية المواطن السعودي منذ تاريخ القبض عليه في 11 – 8 – 2021 ، وذلك من قبل الشرطة الأوكرانية ، وقامت بتوكيل محامي للدفاع عنه وتأمين كافة احتياجاته داخل السجن ، والتواصل بشكل مكثف مع السلطات الأوكرانية لضمان سلامته ، وذلك على الرغم من الأحداث التي تمر بها البلاد.

وتؤكد سفارة المملكة أنها تقدمت عن طريق وزارة الخارجية الأوكرانية بطلب رسمي لوزارة العدل الأوكرانية من أجل إطلاق سراحه ، ولا زالت تواصل جهودها بهذا الصدد لإيجاد أفضل السبل لضمان سلامته.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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