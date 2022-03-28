شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 6 منشآت ومصادرة 300 كجم مشتقات تبغ بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة 6 منشآت تجارية مخالفة، خلال جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية والغذائية في نطاقها الإشرافي، وبعد ثبوت مخالفة تلك المنشآت وعدم التزامها بالاشتراطات المطلوبة.

وفي السياق ذاته أغلقت بلدية العمرة الفرعية، موقع عبارة عن حوش يستخدم لتخزين السكراب بطرق عشوائية مخالفة، وذلك خلال الجولات الرقابية الميدانية على منطقة السنوسية بالعمرة، حيث تم رصد مجموعة من المخالفات كان من أبرزها، عدم وجود رخصة للمنشأة، وممارسة النشاط بصورة غير نظامية، مؤكدةً تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.