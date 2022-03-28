شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ديوان المحاسبة يفتتح اللقاء التشاوري حول المخطط الاستراتيجي لـ"الأرابوساي" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري اليوم بمقر الديوان الرئيس بمدينة الرياض، اللقاء التشاوري حول المخطط الإستراتيجي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الأرابوساي) للفترة (2028-2023م)، بحضور منسوبي الأجهزة الأعضاء في المنظمة، ومشاركة ممثل مبادرة تنمية الإنتوساي (IDI).

وأشار الدكتور العنقري إلى أهمية التخطيط الإستراتيجي لعمل أي منظمة كونه الأساس في رسم أهدافها وأولويّاتها الإستراتيجية، وربطها ببيئتها الداخلية والخارجية، وتعزيز الاستفادة من مواردها المادية والبشرية، وتحقيق رؤيتها ورسالتها، وتطوير ورفع الكفاءة المؤسسية والجدارة الوظيفية لمنسوبيها، من خلال ترجمة هذه الأهداف والغايات الإستراتيجية إلى خطة عمل تُمكن المنظمة من متابعة مستويات إنجازها وقياس أداءها وتحقيق أهدافها.

وأكد معاليه على ثقته بالديوان العام للمحاسبة في مواصلة جهوده الحثيثة لدعم المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي) في جميع المستويات؛ وذلك لما يمتلكه الديوان من إمكانيات وخبرات لدعم العمل الرقابي.

وسيناقش اللقاء على مدار ثلاثة أيام المحاور الأساسية للمخطط بعد أن تم في مرحلة سابقة تجميع وتحليل عدد من المعلومات التي تساعد في تحديد الخيارات الإستراتيجية لتستجيب لاحتياجات الأجهزة الأعضاء، بالإضافة إلى تحديث رؤية ورسالة ومبادئ وقيم المنظمة، وتحديد الأولويات والأهداف الفرعية للمخطط للفترة القادمة.