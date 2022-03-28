شكرا لقرائتكم خبر عن "محافظ المواصفات" : التشييد والبناء يساهمان بـ 6% في الناتج المحلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • القصبي: كود البناء السعودي‬ هو المرجع العلمي لقطاع التشييد والبناء

أعلن محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رئيس اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي‬ الدكتور سعد القصبي، أن قطاع التشييد والبناء يساهم بأكثر من 6% في الناتج المحلي.

وأشار القصبي خلال كلمته بملتقى كود البناء السعودي، إلى أهمية دور المواصفات القياسية في تحسين أداء وجودة الاتصال، قائلا:" إن كود البناء السعودي هو المرجع العلمي والدستور الفني لكافة العاملين في قطاع التشييد والبناء، ويهدف لتعزيز الاستدامة في المباني بكافة المجالات".