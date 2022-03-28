شكرا لقرائتكم خبر عن "محافظ المواصفات" : التشييد والبناء يساهمان بـ 6% في الناتج المحلي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - • القصبي: كود البناء السعودي هو المرجع العلمي لقطاع التشييد والبناء
أعلن محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رئيس اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي الدكتور سعد القصبي، أن قطاع التشييد والبناء يساهم بأكثر من 6% في الناتج المحلي.
وأشار القصبي خلال كلمته بملتقى كود البناء السعودي، إلى أهمية دور المواصفات القياسية في تحسين أداء وجودة الاتصال، قائلا:" إن كود البناء السعودي هو المرجع العلمي والدستور الفني لكافة العاملين في قطاع التشييد والبناء، ويهدف لتعزيز الاستدامة في المباني بكافة المجالات".