انطلاق فعاليات المعسكر الكشفي التقني بمدينة تبوك

محمد بن مسعود - الدمام - 08-25-1443 12:57 صدى تبوك – سارة التميمي انطلقت بمدينة تبوك اليوم، فعاليات المعسكر الكشفي التقني الذي تنظمه الكلية التقنية للبنين بالمنطقة ، ويستمر لمدة ثلاثة أيام ، بمشاركة عدد من الجوالة والكشافة الذين يمثلون مختلف التخصصات التقنية بالكلية .

وأوضح عميد الكلية ماجد بن منصور العنزي أن فعاليات المعسكر ، تهدف إلى اكتساب المعارف والخبرات لدى الكشافة والجوالة بالكلية، وتنمية المهارات الكشفية لديهم ،وذلك من خلال فعاليات المعسكر الثقافية والترويحية والبرامج التدريبية*التي وضعت .

ويشتمل برنامج المعسكر على 3 محاور أساسية : وهي إبراز جهود كشافة وجوالة المنطقة في مجال الخدمات المجتمعية ، وإظهار دورهم في التنمية الوطنية المستدامة في مجالات التقنية المهنية ، وصقل المبادرات التطوعية المجتمعية في شتى المجالات الخدمية المقدمة بدراسات ونتائج ملهمة.

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