«الدفاع المدني» يحدد 4 خطوات عند تسرب الغاز بالمنزل

محمد بن مسعود - الدمام - 08-25-1443 12:38

صدى تبوك – متابعة

حدد الدفاع المدني، أربع خطوات للتصرف عند حدوث تسرب للغاز بالمنزل، وتشمل إخراج الجميع من المكان، وعدم استخدام مفاتيح الكهرباء، وفتح النوافذ وأي مصادر أخرى للتهوية.

وذكر الدفاع المدني، عبر تويتر، أن التصرف السليم عند حدوث تسرب للغاز يتضمن الخطوات التالية:

ـ عدم استخدام مفاتيح الكهرباء والولاعات وأي مصدر للشرر.

ـ إخراج جميع الأشخاص من المكان.

ـ قفل صمام الغاز بإحكام.

ـ فتح النوافذ والأبواب ببطء لتهوية المكان.

وحول الاستخدام الآمن للغاز، أوضح الدفاع المدني أنه يتضمن التالي:

ـ اختيار المكان المناسب والآمن للاسطوانة.

ـ التأكد من التمديدات وسلامتها.

ـ إغلاق مصدر الغاز عند مغادرة المطبخ.

ـ الفحص الدوري للموقد والأفران.

ـ ينصح بتركيب جهاز كاشف لتسرب الغاز.

كانت المديرية العامة للدفــاع المدني، أطلقت أمس الأحد حملة إعلامية توعوية، عن مخاطر الغاز البترولي المسال واستخداماته؛ لرفع مستوى الوعي الوقائي والسلامة العامة، في جميع مناطق المملكة.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني، أن الحملة تهدف إلى التعريف بمخاطر الغاز والنتائج المترتبة على سوء الاستعمال وطرق الوقاية منه، والحد من الخسائر البشرية والمادية، ونشر ثقافة السلامة الوقائية، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية.