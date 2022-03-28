أمانة جدة تغلق 27 محطة وقود بنطاق أم السلم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة

أغلقت أمانة محافظة جدة 27 محطة وقود بنطاق بلدية أم السلم، وذلك لمخالفتها لائحة التطوير المعدلة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وعدم تطبيقها لأبرز الاشتراطات اللازمة لهذا النشاط، وبعد انقضاء مهلة التصحيح الممنوحة لملاكها.

وأوضحت الأمانة أن بلدية أم السلم الفرعية رصدت عددا من الملاحظات على محطات الوقود شملت عدم الالتزام بتركيب شاشـات عرض أسعار الوقود وعدم توفير أجهزة الدفع الإلكتروني، وغير ذلك من المخالفات، مبينة أن الإغلاق جاء بعد انتهاء مهلة التصحيح المحددة، وجرى تطبيق الاجراءات النظامية بحق المحطات المخالفة.

وتضم اللائحة المعدلة التي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية عددا من الاشتراطات إذ ألزمت محطات بيع الوقود بتركيب شاشات عرض إلكترونية تبين السعر المرجعي وأسعار البنزين بنوعيه (RON 95/ RON 91) إضافة إلى الديزل والكيروسين لتصبح مرجعا للمستفيدين.