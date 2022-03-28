اخبار الخليج – «شؤون الأشغال»: 30% إنجاز أعمال مشروع إعادة تأهيل الطرق بمجمع 236 في سماهيج

محمد بن مسعود - الدمام - ذكرت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بأن نسبة الإنجاز بمشروع رصف الطرق بمجمع 236 في منطقة سماهيج بلغت 30%، والمدرج ضمن برنامج إعادة تأهيل الطرق القديمة الذي يهدف إلى رفع كفاءتها وتعديل منسوبها لمنع تجمع مياه الأمطار وتسهيل حركة تنقل المواطنين من وإلى مساكنهم بكل يسر وأمان

وأوضحت أن المشروع يشتمل على إعادة إنشاء عدد من الطرق ورصفها بالأسفلت وتشمل الطرق (3603/3604/3605/3606/3620/3621/3622)، وذلك لخدمة قاطني ومرتادي المنطقة.

وأكدت وزارة «الأشغال والبلديات» أن هذا المشروع يأتي لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين، كما ويساهم في المحافظة على شبكة الطرق الموجودة واستدامتها وإبقاءها ضمن المستوى الفني الجيد والعمل على صيانتها باستمرار لتحسين ورفع مستوى السلامة المرورية عليها.

الجدير بالذكر أن المشروع ينفذ من قبل شركتين، حيث أن شركة دادباي تقوم بالأعمال المدنية بقيمة تبلغ 40 ألف دينار، فيما تقوم بأعمال الأسفلت شركة ريدكس للمقاولات بقيمة تبلغ 85 ألف دينار.

يذكر أن الوزارة قامت برصف عدد من الطرق في المجمع المذكور في وقت سابق، والتي تضمنت (3623/3624/3625/3629/3931/3635/3633).

ومن جانبه قال العضو البلدي ممثل الدائرة السادسة بمحافظة المحرق السيد فاضل العود إن المشروع المذكور سيخدم أهالي المجمع 236 في سماهيج، بما يسهم في تسهيل حركة قاطني المنطقة وسهولة تنقلهم، كما سيسهم في معالجة المواقع المتضررة من تجمعات مياه الأمطار.

وأكد أن المشروع يهدف إلى تحسين شبكة الطرق الداخلية بالمجمع ورفع كفاءتها وادائها الفني، متقدماً بالشكر إلى وزارة الأشغال التي تعكس طلبات ورغبات المواطنين على أرض الواقع، وذلك بالشراكة مع المجلس البلدي.