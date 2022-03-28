اخبار الخليج – متفوقات يقدمن «الساعة الذهبية» لـ 1200 من طلبة البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - قدمت 7 متفوقات بمدرسة المحرق الثانوية للبنات 18 حصة مراجعة افتراضية لمواد الرياضيات لـ 1200 من طلبة مختلف مدارس المملكة، وذلك ضمن مشروع (الساعة الذهبية)، والذي يهدف إلى تطوير مهارات القيادة والثقة بالنفس ومواجهة الجمهور بالنسبة للطالبات المقدمات، مع رفع مستوى التحصيل الأكاديمي للمستفيدين.

وقامت المدرسة بتكريم الطالبات، تقديراً لجهودهن في تقديم الحصص التي شهدت إقبالاً فاق المتوقع، وهن: فاطمة محمود، وشهد محمد، وروان محمد، وفاطمة مطيع، وبسملة أشرف، وأسماء العدوي، ورويدا حمدي.

وقالت الطالبة روان محمد إن مبادرتهن قد شملت 8 دروس لمادة ريض 364 تم تقديمها في الفصل الدراسي الأول، و10 دروس لمادة ريض 366 للفصل الثاني، مشيرةً إلى أن أبرز الدروس التي لاقت أصداءً مميزة هي المتطابقات المثلثية، ومشتقات الدوال المثلثية، والمشتقات العليا، كما يمكن الاستفادة من تسجيلات الدروس الموجودة على منصة المدرسة (قوة البدايات)، وأن هذه التجربة قد شجعتها للنظر في الالتحاق بكلية البحرين المعلمين، لتصبح معلمة في المستقبل.

ومن المستفيدين، أشارت الطالبة إلهام حسام الدين من مدرسة خولة الثانوية للبنات إلى أن الحصص قد ساعدتها كثيراً في أداء التطبيقات، مشيدةً بمستوى الطالبات المقدمات وتميزهن في الشرح.