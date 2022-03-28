شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة إندونيسية تمنح أول دكتوراه فخرية لوزير الشؤون الإسلامية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • جهود "آل الشيخ" استمرت قرابة الـ 30 عاماً في نشر المنهج الوسطي

منحت جامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية بجمهورية إندونيسيا، وزير الشؤون الإسلامية الدكتورعبداللطيف آل الشيخ الدكتوراة الفخرية كأول شخصية إسلامية على مستوى العالم تتشرف الجامعة بمنحها.

جاء ذلك تقديراً لجهوده التي بذلها في خدمة الإسلام والمسلمين ونشر منهج الوسطية والاعتدال، والتصدي لخطابات الكراهية والجماعات المتطرفة، وإسهاماته في تصحيح فهم الخطاب الديني ونشر ثقافة الحوار والتسامح عبر مسيرته في العمل الدعوي لقرابة الـ 30 عاماً حافلة بالعطاء والتطوير الإداري والتقني في منظومة العمل الإسلامي، وجهوده في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.