شكرا لقرائتكم خبر عن القتل تعزيراً لجانٍ ارتكب الفاحشة بالقوة بـ 3 نساء بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وزارة الداخلية حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة بمنطقة مكة ، حيث أقدم "زياد بن أحمد بن لافي الحربي – سعودي الجنسية" – على فعل الفاحشة بالقوة بثلاث نساء، وسلب ما معهن، وصدم سيارة شخص، وسلب جواله ومبلغ مالي منه، وتعاطي الحشيش المخدر وأقراص الإمفيتامين المخدر.

وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه و الحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق زياد بن أحمد بن لافي الحربي اليوم الاثنين الموافق بمنطقة مكة المكرمة .