اخبار الخليج – جلالة الملك المفدى يتلقى برقية شكر جوابية من خادم الحرمين الشريفين

محمد بن مسعود - الدمام - تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، برقية شكر جوابية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك رداً على برقية التعزية والمواساة التي بعث بها جلالته لأخيه خادم الحرمين الشريفين في وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة نورة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود رحمها الله.

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