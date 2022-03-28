بلدية رأس تنورة توجه أكثر من 300 منشأة بالالتزام بمعايير وضوابط اللوحات الخارجية للمنشآت التجارية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الدمام

نفدت بلدية محافظة رأس تنورة ممثلة بإدارة الخدمات حملة للتأكد من التزام المحلات التجارية بضوابط لوحات المحلات التجارية، والتي تهدف لتعزيز ثقة المستهلك وحمايته من التضليل والوقوع في اللبس، وضمان منع التحايل في استعمال بعض الأسماء والعلامات التجارية، وعدم إساءة استعمال بعض المحال والمتاجر لأسماء أخرى مشابهة لها أو التحايل في تصميم اللوحات وتفعيلاً لمبادرة إزالة مظاهر التلوث البصري والعمل على ‫تحسين المشهد الحضري للمحافظة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة رأس تنورة المهندس محمد بن جاسم الجاسم، بأنه يجب أن يكون الاسم التجاري واضحاً للمستهلك ومطابق لما هو مقيد في السجل التجاري أو العلامة المسجلة، وعدم استخدام أساليب التضليل في اللوحات من تصغير بعض الكلمات فيها وتكبير كلمات أخرى في الاسم التجاري وعدم وضع علامة تجارية غير مملوكة ولا يملك حق استخدامها. وتأتي هذه الحملة الرقابية للمنشآت التجارية لتصحيح لوحات المحال التجارية بما يتوافق مع الأنظمة البلدية، وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين وفقاً للائحة الغرامات والجزاءات البلدية.