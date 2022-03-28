محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الدمام
نفدت بلدية محافظة رأس تنورة ممثلة بإدارة الخدمات حملة للتأكد من التزام المحلات التجارية بضوابط لوحات المحلات التجارية، والتي تهدف لتعزيز ثقة المستهلك وحمايته من التضليل والوقوع في اللبس، وضمان منع التحايل في استعمال بعض الأسماء والعلامات التجارية، وعدم إساءة استعمال بعض المحال والمتاجر لأسماء أخرى مشابهة لها أو التحايل في تصميم اللوحات وتفعيلاً لمبادرة إزالة مظاهر التلوث البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري للمحافظة.
وأوضح رئيس بلدية محافظة رأس تنورة المهندس محمد بن جاسم الجاسم، بأنه يجب أن يكون الاسم التجاري واضحاً للمستهلك ومطابق لما هو مقيد في السجل التجاري أو العلامة المسجلة، وعدم استخدام أساليب التضليل في اللوحات من تصغير بعض الكلمات فيها وتكبير كلمات أخرى في الاسم التجاري وعدم وضع علامة تجارية غير مملوكة ولا يملك حق استخدامها. وتأتي هذه الحملة الرقابية للمنشآت التجارية لتصحيح لوحات المحال التجارية بما يتوافق مع الأنظمة البلدية، وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين وفقاً للائحة الغرامات والجزاءات البلدية.
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية رأس تنورة توجه أكثر من 300 منشأة بالالتزام بمعايير وضوابط اللوحات الخارجية للمنشآت التجارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.