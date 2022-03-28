بلدية الصرار ترفع 385 م3 نفايات ومخلفات خلال أسبوع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الدمام

رفعت بلدية الصرار، أكثر من 385 متر مكعب، نفايات ومخلفات، خلال الأسبوع الماضي، وذلك ضمن جهودها في معالجة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري في الصرار، والمراكز التابعة لها، والقضاء على كافة المشوهات البصرية.

وأكد رئيس بلدية الصرار المهندس نقاء أبو هليبة، استمرار أعمال معالجة التشوهات البصرية، داعيا الجميع التعاون مع البلدية وعدم رمي كافة المخلفات بشتى أشكالها ووضعها في الأماكن المخصصة لها، حتى ينعم الجميع ببيئة صحية وخالية من الملوثات، وتحقيق الهدف المنشود لهذه الحملات وغيرها، وأن تكون الصرار والمراكز التابعة لها نظيفة، مع زيادة الوعي للجميع بأهمية النظافة، والتشديد على الرقابة وتطبيق الأنظمة والتعليمات ولائحة الغرامات على من يتسبب في هذه التشوهات.