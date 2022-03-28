تعرف على أسعار الذهب في السعودية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين 28 مارس 2022، تراجعا في السوق السعودي بالتزامن مع هبوط أسعار المعدن النفيس في في الأسواق العالمية، بعد تسجيل موجة صعود الأسبوع الماضي، وعدم اتخاذ الرىيس الأمريكي خطوات تصعيدية ضد روسيا.

سعر الذهب في السعودية

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم الاثنين، عند نحو 234.58 ريال (62.53 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم الاثنين، (الأكثر تداولًا بالأسواق)، نحو 205.26 ريال (54.72 دولار).

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم الاثنين، عند نحو 175.94 ريال (46.90 دولار).

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سعر الذهب الاقتصادي في السعودية

وشملت التراجعات سعر الذهب الاقتصادي في السعودية، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 14، في السعودية نحو 136.84 ريال (36.48 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 في السعودية، اليوم نحو 117.29 ريال (31.27 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في السعودية

و بلغ سعر أوقية الذهب (الأونصة) اليوم الاثنين في السوق السعودية ، نحو 7296 ريالًا (1945 دولارًا).

وسجل سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم (8 جرامات من عيار 21) نحو 1642 ريالًا (437.75 دولار).