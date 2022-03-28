بلدية غرب الدمام: غرس 300 شجره بغرب الدمام في الحدائق والساحات لزيادة الرقعة الخضراء

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الدمام
أطلقت بلدية غرب الدمام، أمس، مبادرة التشجير في عدة ساحات وحدائق بغرب الدمام، استهدفت زراعة وغرس 300 شتلة، بمشاركة رئيس البلدية المهندس فايز بن سرحان الشمري، ومنسوبو البلدية، والتي تأتي ضمن تفعيل مبادرة (شرقية خضراء) ولزيادة الغطاء النباتي ولتحسين المشهد البيئي وجودة الحياة والاهتمام بالمظهر العام وأنسنة المدينة.
وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فايز بن سرحان الشمري، بأن البلدية وضمن مشاركاتها في التشجير وزيادة الرقعة الخضراء قامت بزراعة الأشجار الملائمة للبيئة المحلية، مثل (أشجار النيم وشجرة اللبخ، شجرة الفيكس) في الساحات والحدائق، مشيرا الى أن البلدية تحرص على زيادة الرقعة الخضراء في المدينة، ونشر ثقافة التشجير والتي تسهم في توسع ومضاعفة عدد زراعة الأشجار، وزيادة نصيب الفرد منها مستقبلاً.
وأكد بأن المبادرة مستمرة طوال الأسبوع الحالي لغرس الشتلات في، ساحة الفيصلية، وساحة المنار، وساحة الشهداء، وساحة طيبة، وساحة الضباب وساحة الأمجاد، لما لها من مساهمة في زيادة البهجة للحدائق، وتحسين المظهر العام، ومساهمتها في تحقيق مفهوم أنسنة المدن.
ودعا رئيس بلدية غرب الدمام، الجميع الى المحافظة على الأشجار والاهتمام بها وعدم العبث بها لينعم الجميع بفائدتها.
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