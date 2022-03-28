رئيس الجامعة الإسلامية يدشّن فعاليات “أسبوع الجودة السادس”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس دشّن صاحب السمو الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة أمس, فعاليات أسبوع الجودة السادس, بقاعة الملك سعود والتي تقام تحت شعار “اعتماد- ابتكار- تنمية مستدامة” وذلك بحضور مسؤولي الجامعة.

وأوضح المشرف العام على وكالة الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور خالد الهبيدي، أن فعاليات أسبوع الجودة السادس تضمن أكثر من ٤٠ برنامجاً وفعالية تقام على مدار الأسبوع الجاري في كليات الجامعة والعمادات المساندة.

وبيّن أن الفعاليات اشتملت على ندوة علمية نظمتها وكالة الجامعة للشؤون التعليمية بعنوان “من الإعداد إلى الاعتماد وطموحات الجامعة في ظل رؤية المملكة 2030” استعرض خلالها أكاديميون تجربة الجودة في الجامعة, وجهود نشر ثقافة الجودة والاعتماد الأكاديمي, وبيان جهود الجامعة في هذا المجال, وأهمية ضمان الجودة في التعليم وثقافة الاعتماد الأكاديمي, مشيراً إلى استمرار جهود الجامعة الإسلامية في تحقيق متطلبات الجودة والاعتماد الأكاديمي.

وأضاف الهبيدي، بأن المنجزات في هذا الشأن شملت الحصول على الاعتماد الأكاديمي من المركز الوطني للتقويم والاعتماد لـ ١٣ برنامجاً للبكالوريوس بالجامعة.

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