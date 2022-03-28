اخبار الخليج – «الصحة» تحقق في شكوى حالات تسمم غذائي بإحدى المدارس الخاصة

محمد بن مسعود - الدمام - قالت إدارة الصحة العامة بأنها تلقت يوم أمس الاحد الموافق 27 مارس 2022م، شكوى من ولية امر في احدى المدارس الخاصة، بوجود حالة تسمم اثناء المشاركة في أحد النشاطات خارج المدرسة، حيث أن حالات محددوه أفادت بإصابتها بالتسمم الغذائي، بعد تناولها الوجبات من احدى المطاعم المرخصة بعد تموين المدرسة.

وكشفت الصحة العامة بأنه وضع الحالات مستقر، وكانت الحالات ولله الحمد بسيطة. ونوهت بأنه وجاري الآن عمل الاجراءات والفحوصات اللازمة والتحقق من الشكوى من قبل قسم مراقبة الاغذية بالتنسيق مع الصحة المدرسية،ومكافحه الامراض، ووزارة التربية والتعليم.

وأهابت إدارة الصحة العامة بجميع محلات بيع وتداول الأغذية باتخاذ كافةالتدابير اللازمة والالتزام بجميع الارشادات الصحية لمنع التسممات الغذائية وضرورة وقاية المواطنين والمقيمين من التسممات العرضية الغذائية عن طريق تداول الاطعمة والمشروبات بالشكل الصحي والسليم.