محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس نظمت أمانة المنطقة الشرقية أمس بمقر الأمانة بالدمام، ورشة عمل بعنوان الجوانب القانونية في العمل الرقابي وعمل موظفي العقود والمشتريات، التي تهدف إلى زيادة الوعي بقواعد السلوك الوظيفي، وذلك .

وتناولت الورشة عدة محاور أبرزها التحديثات الجديدة في لائحة الجزاءات والمخالفات البلدية والألية المتبعة لرصد ومعالجة المخالفات، والجانب القانوني في المشتريات والمنافسات في “لائحة التصرف بالعقار”، وإجراءات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، واللوائح التنفيذية، ولائحة التصرف بالعقارات البلدية ومعالجة التشوه البصري.

كانت هذه تفاصيل خبر أمانة الشرقية تنظم ورشة ” الجوانب القانونية للعمل الرقابي “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.