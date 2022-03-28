الأمير حسام بن سعود يرعى غداً حفل جامعة الباحة لتخريج الدفعة السادسة عشرة من طلابها وطالباتها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة غداً, حفل تخرج الدفعة السادسة عشرة من طلاب وطالبات الجامعة للعام الجامعي 1443هـ/2022م، البالغ عددهم 4035 طالباً وطالبة في مراحل البكالوريوس والماجستير في جميع التخصصات .

ورفع معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين شكرة للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على الدعم السخي والاهتمام بالتعليم، مثمنًا في الوقت نفسه رعاية سمو أمير المنطقة، وحرصه على دعم جميع مناشط وبرامج الجامعة ومشاركته للطلاب والطالبات، مشيرًا إلى أنّ الجامعة ستخرّج أكثر من أربعة آلاف طالب وطالبة في جميع التخصصات والبرامج الطبية، والهندسية، والعلميّة، والنظريّة في مراحل البكالوريوس والماجستير، التي صُممت وفق معايير تواكب التطور الذي تشهده المملكة في شتى المجالات.

وهنأ معاليه الطلاب والطالبات الخريجين وأولياء أمورهم، داعيًا الله أن يوفقهم في مرحلتهم العملية وانتظامهم في مسيرة خدمة دينهم وبلادهم، مؤكدًا أن الجامعة تسعى إلى تأهيل مخرجاتها بأدوات العلم والمعرفة، ليكونوا قوة فاعلة ومؤثرة في المجتمع، بما يملكونه من المعارف والمهارات، مما سيمكّنهم -بإذن الله- من أن يكونوا سواعد بناء لهذا الوطن وشركاء في خدمته وتنميته، وتحقيق تطلعات ولاة الأمر لتنمية مستدامة وفق رؤية الوطن الطموحة 2030 .