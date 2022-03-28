محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة غداً, حفل تخرج الدفعة السادسة عشرة من طلاب وطالبات الجامعة للعام الجامعي 1443هـ/2022م، البالغ عددهم 4035 طالباً وطالبة في مراحل البكالوريوس والماجستير في جميع التخصصات .
ورفع معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين شكرة للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على الدعم السخي والاهتمام بالتعليم، مثمنًا في الوقت نفسه رعاية سمو أمير المنطقة، وحرصه على دعم جميع مناشط وبرامج الجامعة ومشاركته للطلاب والطالبات، مشيرًا إلى أنّ الجامعة ستخرّج أكثر من أربعة آلاف طالب وطالبة في جميع التخصصات والبرامج الطبية، والهندسية، والعلميّة، والنظريّة في مراحل البكالوريوس والماجستير، التي صُممت وفق معايير تواكب التطور الذي تشهده المملكة في شتى المجالات.
وهنأ معاليه الطلاب والطالبات الخريجين وأولياء أمورهم، داعيًا الله أن يوفقهم في مرحلتهم العملية وانتظامهم في مسيرة خدمة دينهم وبلادهم، مؤكدًا أن الجامعة تسعى إلى تأهيل مخرجاتها بأدوات العلم والمعرفة، ليكونوا قوة فاعلة ومؤثرة في المجتمع، بما يملكونه من المعارف والمهارات، مما سيمكّنهم -بإذن الله- من أن يكونوا سواعد بناء لهذا الوطن وشركاء في خدمته وتنميته، وتحقيق تطلعات ولاة الأمر لتنمية مستدامة وفق رؤية الوطن الطموحة 2030 .
قد يهمك أيضاً :-
- أمانة الشرقية تنظم ورشة ” الجوانب القانونية للعمل الرقابي “
- مشهد يدمي القلب في لبنان.. الأب المفجوع فوق نعوش بناته الثلاث
- ” الأرصاد “: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران
- تراجع أسعار النفط.. “برنت” عند 116.18 دولاراً
- ” الأرصاد ” : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة عسير
كانت هذه تفاصيل خبر الأمير حسام بن سعود يرعى غداً حفل جامعة الباحة لتخريج الدفعة السادسة عشرة من طلابها وطالباتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.