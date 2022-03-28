تراجع أسعار النفط.. “برنت” عند 116.18 دولاراً

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات تراجعت أسعار النفط اليوم الإثنين 28 مارس 2022، بنحو إلى 4 دولارات للبرميل. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت اليوم إلى 116.18 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي اليوم إلى 109.90 دولار للبرميل، ووفقا لوكالة “رويترز”. وشهدت أسعار النفط الخام هبوط آخر الأسبوع الماضي، مع مناقشة الولايات المتحدة وحلفاؤها إمكانية تحرير منسق إضافي للنفط من المخزونات للمساعدة في تهدئة أسواق الطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. أخبار قد تهمك

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