المركز الوطني للأرصاد : عوائق ترابية على محافظات العلا والعيص وخيبر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمحافظات العلا والعيص وخيبر بمشيئة الله تضمنت عوائق ترابية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية ، تستمر حتى الساعة الـ ٦ مساء .

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