شكرا لقرائتكم خبر عن غرس شتلات السدر البري في «الخفس» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية -بمشاركة الشركة السعودية للخدمات اللوجستية (سال)، ونادي لين الطلابي في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية- مبادرة لغرس شتلات سدر بري في روضة الخفس بالمحمية، وذلك بالتزامن مع فعاليات أسبوع البيئة الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة في كل عام.

ويأتي ذلك انطلاقًا من دور المحمية في حماية البيئة وتنمية الغطاء النباتي بهدف زيادة الرقعة الخضراء، والحد من التصحر، واستعادة التنوع الإحيائي في البيئات الطبيعية، إضافة إلى دورها في إشراك المجتمع للإسهام في تحقيق أهدافها الإستراتيجية من خلال توفير المحمية للشتلات للمشاركين في الفعالية الذين يتقدمهم منسوبو (سال)، ونادي لين الطلابي.

وتعد المبادرة استمرارًا لمبادرات الهيئة الرامية إلى تعزيز الشراكة مع مختلف الجهات من القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز التكامل بينها للمحافظة على البيئة، وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي، وتحقيق استدامته، ومكافحة التصحر، للإسهام في مبادرة السعودية الخضراء.

يشار إلى أن محمية الملك عبدالعزيز الملكية إحدى المحميات الملكية السبع التي أنشئت بموجب أمر ملكي، وتتجاوز مساحتها الإجمالية أكثر من 28 ألف كيلو متر مربع، وتضم في مناطقها روضات الخفس والتنهات ونورة والحقاقة وجزءًا من هضبة الصمان وصحراء الدهناء، وهي مناطق تحتوي على إرث تاريخي عريق.