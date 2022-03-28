بالفيديو.. ويل سميث يصفع مقدم حفل الأوسكار بعد أن سخر من زوجته

محمد بن مسعود - الدمام - اعتدى الممثل الأميركي، ويل سميث، على الكوميديان كريس روك، مقدم حفل توزيع جوائز الأوسكار، في مشهد صدم الحضور.

وكان كريس روك قد سخر من الرأس الحليق زوجة ويل سميث، جادا بينكت سميث، وهي مصابة بمرض يؤدي إلى تساقط الشعر بكثافة.

فما كان من سميث إلا أن خرج من مقعده وصفع روك على وجهه، وسط ضحك الحضور الذين ظنوا أن الأمر كله دعابة متفق عليها.

لكن حين عاد سميث إلى مقعده، وبدأ في توجيه السباب النابي إلى روك، أدرك الجميع أن الشجار حقيقي.

وقال سميث مخاطبا روك: «أبق اسم زوجتي بعيدًا عن فمك اللعين».

وتوجه الممثل باكيا «بالاعتذار من الأكاديمية» (الجهة القائمة على جوائز الأوسكار)، وذلك بعدما أثار ذهولا لدى الحاضرين بعد صفعة روك.

وقال «الحب يجعلكم تقومون بأمور مجنونة».

وفاز النجم الهوليوودي ويل سميث الأحد بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم «كينغ ريتشارد» حيث يؤدي شخصية والد ومدرب بطلتي التنس سيرينا وفينوس وليامس.