فيرموب «الفرنسية» تختار البحرين لافتتاح أول صالة عرض لها في الشرق الأوسط

محمد بن مسعود - الدمام - احتفلت شركة «فيرموب» – البحرين، التابعة للعلامة التجارية الفرنسية المتخصصة في تصنيع الأثاث الخارجي، بمناسبة الافتتاح الرسمي لمعرضها في المنامة، وقد شهدت مراسم الافتتاح التي أقيمت يوم الثلاثاء الموافق 22 مارس في مقر صالة العرض بمبنى «لوت 172» في العدلية، حضور كل من جيروم كوشار، سفير الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين، وزيد سلام، مالك ومديرعام شركة «Greenview» القابضةK إلى جانب نخبة من أعضاء المجتمع.
ويعد بذلك المعرض الذي تم افتتاحه في البحرين أول صالة عرض للعلامة التجارية الفرنسية «فيرموب» في منطقة الشرق الأوسط. وفي تعليقه حول هذا الافتتاح، صرح جيروم كوشار سفير الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين: «إنه لمن دواعي سروري أن أشهد حضور مراسم افتتاح صالة عرض للعلامة التجارية الفرنسية (فيرموب) في مملكة البحرين، والتي توفر مجموعة أثاث خارجي مستدامة وصديقة للبيئة. وإنما يعكس هذا العلاقات الوطيدة التي تجمع بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية، وعمق الروابط الاقتصادية بين الطرفين، وأهنئ بدوري زيد سلام على هذا الإنجاز الهام، وأتمنى كل التوفيق للشركة في مقرها الجديد في المملكة.»
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