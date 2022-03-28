محافظ بيشة يدشن أول ممر مشاة ذكي في منطقة عسير

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_بيشة

دشن محافظ محافظة بيشة الأستاذ سعيد بن ناصر الطلوق، اليوم الأحد، أول ممر مشاة ذكي بالمحافظة، بإشراف وتنفيذ بلدية بيشة، والذي صُمم وفق معايير تحسين المشهد الحضري، ويعد الأول من نوعه في المنطقة، كما سيصبح أحد أبرز نقاط الجذب والمعالم في المحافظة والمنطقة عمومًا، إذ يأتي مثالًا على تحسين وتجميل المحافظة فضلاً عن دوره الحضاري والحضري وفق أعلى المعايير الهندسية والجمالية.

وفي ذات السياق، وجه رئيس بلدية بيشة الأستاذ علي آل جلبان شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال ولأمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي على ماتلقاه المحافظة من دعم واهتمام تنموي وبلدي، موضحًا أن الممر نفذته البلدية وهو الأول من نوعه على مستوى منطقة عسير من خلال تركيب إشارات المشاة الذكية التي تعمل من خلال نظام صوتي أرضي يتناغم مع إضاءة الإشارات، مشيرًا إلى أن الإشارة الذكية يتوفر بها وحدة تحكم رئيسية تتحكم في الإشارات وإضاءات خاصة بالسيارات.

وأضاف آل جلبان أنه في حال رغب أحد المارة بالعبور يقوم بالضغط على زر التحكم في الإشارة لإيقاف حركة السيارات وتصبح إضاءة الممر باللون الأحمر وإضاءة عبور المشاة باللون الأخضر، لافتًا إلى أن التوقيت يعدّل تلقائيًا بحيث يسمح بعبور آمن لأكبر عددٍ ممكن من المشاة بشكل آمن وسهل للجميع مع عدم التأثير على حركة السيارات والوصول إلى أفضل مستويات الخدمة، مؤكدا أن هذا النظام سيرفع من مستوى سلامة المشاة إلى جانب تحسين انسيابية السيارات نتيجة إلغاء مرحلة المشاة في حال عدم وجود للمشاة على الأرصفة ما يوفر وقتاً إضافياً للمركبات، مؤكدًا في ختام حديثه أنه رُوعي في أعمال التنفيذ حركة المشاة بمساحة آمنة ومرنة وحركة المرور عمومًا، مفيدًا أن هذا الممر ينبثق من مبادرة المدن الذكية ورفع مستوى رضا السكان وتعزير الاستدامة الحضرية وهو مُزودٌ بوسائل تواصل ذكية واستخدام الإنارة الذكية ويحقق درجةً عاليةً من التحضر المُستدام وفق خطط المشاريع التطويرية للطرق بالمحافظة والارتقاء بجودة الخدمات المُقدّمة.