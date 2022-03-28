تعليم ينبع يدشن فعاليات الأسبوع الوطني للموهبة والأبداع 2022م

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

دشن مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي أمس انطلاق فعاليات الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع 2022م تحت شعار ”معاً لنشر ثقافة الموهبة والإبداع” على مدى الأسبوع من 24 إلى 28 من شهر شعبان للعام الحالي 1443هــ ، بهدف تعزيز نشر ثقافة الموهبة والإبداع في المجتمع التعليمي والمجتمع المحلي بمختلف فئاته.

وأوضحت رئيسة قسم الموهوبات بتعليم ينبع غادة الحويطي أن فعاليات هذا الأسبوع تتضمن العديد من البرامج والأنشطة والمسابقات والمعارض العلمية، سيقدم الطلاب الفعاليات والبرامج المتنوعة للأسبوع من خلال الإذاعة المدرسية بالمدارس، التي تسهم في تقديم الرسائل التوعوية للتعريف بالموهوبين وحاجاتهم والبرامج المقدمة لهم إلى جانب زيادة الوعي بأهمية الموهوبين ورعايتهم، ونشر ثقافة الموهبة والإبداع.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن الأنشطة النوعية المساندة لخطة عمل برامج الموهوبين والموهوبات الهادفة، وتفعيل خطة الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع 2022م .

وبينت الحويطي أن الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع 2022م يهدف إلى نشر وتوزيع ثقافة الإبداع والموهبة للعامة وبجميع مؤسسات التعليم والتربية، وتسيير مواهب المشاركين نحو المنظور الإسلامي وتعاليمه، وتنمية الموهبة الخاصة بالطلاب ، وحفظها من الأفكار المنحرفة، وصونها من الضياع، وتعزيز أفكار المهارات الإبداعية الناقدة والبناءة، وبناء وتأسيس شخصية مثالية للطلبة الموهبيين، وتوجيهها نحو الأمن الفكري السليم ، حتى يصبحوا عناصر فعالة في مجتمعاتهم وأوطانهم .

وأشارت بأنه سيتم إعداد تقرير موثق لجميع الفعاليات والأنشطة المنفذة في المدارس خلال الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع وإرساله عبر الرابط https://cutt.ly/aOnzZeq في موعد أقصاه 6 رمضان 1443هـ، ثم يليها تكريم المدارس المشاركة والمتميزة في الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع.