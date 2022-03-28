البرازيل تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس سجلت البرازيل 10 آلاف و239 إصابة و 117 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

لترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 29 مليونا و839 ألفا و1032 إصابة، والوفيات إلى 659 ألفا و46 وفاة.

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