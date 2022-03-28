غارات روسية جديدة على مدن أوكرانية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_د ب أ
شنت روسيا غارات جوية استهدفت العديد من المدن الأوكرانية ليل الأحد، وفقا لوسائل إعلام أوكرانية.
كانت العاصمة كييف ومدن لوزك وريفني وخاركيف من بين المدن التي ورد أنها تعرضت لعدة انفجارات شديدة. كما وردت أنباء عن تعرض مستودع للوقود في لوزك شمال غرب أوكرانيا للقصف ليلا.
وفي الوقت ذاته، اتهمت القيادة الأوكرانية الجيش الروسي باستخدام “تكتيكات غير الإنسانية”. وكتب ميخائيلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني عبر تويتر مساء الأحد أن ذلك يشمل “الإغلاق الجزئي أو الكلي للممرات الإنسانية وإغلاق المدن المحاصرة”.
وقال إن روسيا مستمرة أيضا في “الهجمات الصاروخية الشاملة” على المدن الأوكرانية وأن مدينة ماريوبول الساحلية تتعرض لقصف مكثف.
وكتب بودولياك:أنه “لم يعد لـ /روسيا/ لغة حوار وإنسانية وحضارة، لديها فقط الصواريخ والقنابل ومحاولات محو /أوكرانيا/ من على وجه الأرض”.
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