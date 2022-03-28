طقس اليوم.. رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار و تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، الرياض والشرقية تمتد إلى أجزاء من مناطق نجران، عسير والباحة، في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على جنوب المملكة، كما تكون السماء صحو إلى غائمة جزئيًا على جنوب غرب وأجزاء من غرب المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشرقية إلى جنوبية شرقية تتحول جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزئيين الجنوبي والأوسط ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزئيين الجنوبي والأوسط ومن متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزئيين الجنوبي والأوسط ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من المتر إلى مترين قد يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
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