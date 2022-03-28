سرقة منزل لاعب مانشستر يونايتد تحت تهديد السلاح

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

اقتحم 3 أشخاص مقنعين منزل الهولندي تاهيت تشونغ لاعب مانشستر يونايتد، وسرقوا عدة أشياء تبلغ قيمتها آلاف الجنيهات الإسترلينية تحت تهديد السلاح الأبيض، وفقا لصحيفة «ذا صن».

وبحسب الصحيفة الإنجليزية، دخل الأشخاص الثلاثة المنزل في الثالثة صباحا، حيث كان اللاعب الشاب البالغ 22 عاما نائما، قبل أن يضعوا سكينا على رقبته ويطالبوه بتسليم الأشياء الثمينة من المجوهرات والساعات والحقائب النسائية.

وأكدت الصحيفة أن المجرمين سخروا من الإجراءات الأمنية التي وضعها النجم الشاب في بيته، ومن حسن حظه رحلوا بعد السرقة دون إيذائه. وزادت حدة سرقة نجوم لاعبي كرة القدم في إنجلترا، حيث أصبح الموهبة الهولندية الشاب تاهيت تشونغ خامس لاعب من قطبي مانشستر يتعرض للسرقة منذ أعياد الميلاد السابقة.