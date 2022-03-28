زيلينسكي يحذر الأوكرانيين من التعاون مع الروس

وناشد في رسالة عبر الفيديو مساء الأحد، “الأشخاص الحمقى” الذين يريدون العمل مع الجيش الروسي.
وتابع “أود أن أشير إلى أنهم -أي الروس- يرفضون حتى مواطنيهم. فماذا سيفعلون بالخونة من الأجانب؟”.
ودعا الأوكرانيين الذين يفكرون في ذلك إلى إعادة النظر، قائلا: “لكنني أعرف أن هذا النوع من البشر لا يفكرون في أي شيء.. وإلا لما أصبحوا خونة”.
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