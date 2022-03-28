زيلينسكي يحذر الأوكرانيين من التعاون مع الروس

محمد بن مسعود - الدمام - حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مواطني بلاده من خطورة التعاون مع المحتلين الروس.

وناشد في رسالة عبر الفيديو مساء الأحد، “الأشخاص الحمقى” الذين يريدون العمل مع الجيش الروسي.

وتابع “أود أن أشير إلى أنهم -أي الروس- يرفضون حتى مواطنيهم. فماذا سيفعلون بالخونة من الأجانب؟”.

ودعا الأوكرانيين الذين يفكرون في ذلك إلى إعادة النظر، قائلا: “لكنني أعرف أن هذا النوع من البشر لا يفكرون في أي شيء.. وإلا لما أصبحوا خونة”.