للوقاية من السرطان.. احرص على تناول هذه المشروبات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

حدد استشاريون في الصحة العامة 5 مشروبات طبيعية تحتوي على مضادات الأكسدة التي تحافظ على خلايا الجسم من التلف وتقى من تحولها إلى خلايا سرطانية، وتساعد في الحفاظ على الجسم رطبًا بدون جفاف، منها عصير الرمان حيث تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في الرمان على إزالة الجذور الحرة وحماية الخلايا من التلف وتقليل الالتهاب، وغني بفيتامين سي، وعصير البطيخ وهو غني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تزيل السموم من الجسم، وعصير الليمون الغني بفيتامين C الذي يعزز المناعة ويكافح العدوى ويساعد في التئام الجروح، والبوتاسيوم الذي يساعد العضلات والأعصاب على العمل بشكل صحيح، وحمض الفوليك الذي يساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء بجانب عصير الكيوي، حيث يعمل مثل فاعلية الأسبرين في ترطيب الدم وتحسين صحة القلب، كما يحتوي الكيوي على كمية جيدة من الألياف الغذائية ما يجعله مفيدًا لتحسين عملية الهضم، وأخيرًا عصير البرتقال، وتمنع مضادات الأكسدة الحمض النووي للخلايا السليمة من التحول إلى خلايا سرطانية، مما يجعل فيتامين C خط الدفاع الأول ضد الأمراض الخطيرة الأخرى بحسب موقع «only my health».

1 – عصير الرمان

2 – عصير البطيخ

3 – عصير الليمون

4 – عصير الكيوى

أخبار قد تهمك

5 – عصير البرتقال