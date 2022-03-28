الصحة تطلق حملة تلقيح ضد فيروس الورم الحليمي البشري

محمد بن مسعود - الدمام - وكشفت خلال استضافتها في برنامج «يا هلا» على قناة «روتانا خليجية» عن خطورة ذلك المرض والذي لا يكتشف إلا في مراحله الأخيرة. وأشارت منشي أنه يوجد نحو 358 إصابة و179 حالة وفاة سنويًّا بذلك المرض، كاشفة عن قيام الوزارة بتكثيف جهود التوعية بتناول اللقاح للحد من حالات الإصابة والوفيات. وأوضحت أنه سيتم إعطاء ذلك اللقاح للفتيات في كافة مدارس المملكة عند الوصول إلى سن 12 أو 13 سنة. يذكر أن دراسة بريطانية حديثة قد اوصت الفتيات بالحصول مبكرًا على لقاح فيروس الورم الحليمي البشري، وذلك لفاعليته في تقليل خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم. أخبار قد تهمك ووجدت الدراسة أن اللقاح يعمل بشكل أفضل الفتيات اللاتي يحصلن على اللقاح بسن مبكر عند عمر الـ12 أو الـ13 عامًا، مقارنة بالسيدات الأكبر سنًا.

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