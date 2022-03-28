محمد بن مسعود - الدمام - “واقعة قتل شنيعة” .. ثمانية قتلى في جريمة تهز هذه الدولة العربية
قُتل ثمانية أشخاص، في واقعة قتل بمدينة طبرق الليبية، بما فيهم الجاني وهو أحد المدمنين على المواد المخدرة.
وقالت وزارة الداخلية الليبية: “إن مديرية أمن طبرق تلقت صباح اليوم بلاغا بارتكاب واقعة قتل شنيعة عندما أقدم مدمن على المخدرات بقتل سبعة أشخاص من أقاربه وجيرانه”.
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وأوضحت أنه أطلق النار أيضا على رجال الشرطة الأمر الذي أدى إلى التعامــل مــع مصــادر النيــران واقتحــام المزرعــة التي كان داخلها، قبل إصابته ومفارقته للحياة.
ولم تكشف الشرطة عن سبب الخلاف الذي نشب بين الجاني والضحايا، ليدفعه بارتكاب هذه الجريمة.
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