بعد غياب 36 عاما.. كندا تتأهل إلى نهائيات كأس العالم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

تأهل المنتخب الكندي أمس إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 م بعد أن اكتسح ضيفه المنتخب الجامايكي بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد “بي إم أو فيلد” في تورونتو.

افتتح كايل لارين التسجيل في الدقيقة 13، قبل أن يضيف تاجون بوشانان الهدف الثاني في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بهدفين نظيفين. وأضاف جونيور هويليت الهدف الثالث في الدقيقة 83، قبل أن يحسم لاعب جاميكا أدريان ماريابا الأمور بهدف في مرماه بالدقيقة الأخيرة.

وحجزت كندا بطاقة التأهل بعد تصدرها لمجموعتها في تصفيات قارة أمريكا الشمالية والبحر الكاريبي برصيد 28 نقطة، بفارق ست نقاط عن المنتخب الأمريكي صاحب المركز الثاني، ولتصل كندا بذلك إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها بعد مونديال المكسيك 1986 م .