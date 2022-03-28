محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
تأهل المنتخب الكندي أمس إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 م بعد أن اكتسح ضيفه المنتخب الجامايكي بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد “بي إم أو فيلد” في تورونتو.
افتتح كايل لارين التسجيل في الدقيقة 13، قبل أن يضيف تاجون بوشانان الهدف الثاني في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بهدفين نظيفين. وأضاف جونيور هويليت الهدف الثالث في الدقيقة 83، قبل أن يحسم لاعب جاميكا أدريان ماريابا الأمور بهدف في مرماه بالدقيقة الأخيرة.
وحجزت كندا بطاقة التأهل بعد تصدرها لمجموعتها في تصفيات قارة أمريكا الشمالية والبحر الكاريبي برصيد 28 نقطة، بفارق ست نقاط عن المنتخب الأمريكي صاحب المركز الثاني، ولتصل كندا بذلك إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها بعد مونديال المكسيك 1986 م .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد غياب 36 عاما.. كندا تتأهل إلى نهائيات كأس العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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