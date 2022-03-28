بايدن: لم أدعو لتغيير النظام في روسيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_رويترز
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأحد إنه لم يكن يدعو لتغيير النظام في روسيا عندما قال يوم السبت إن الرئيس فلاديمير بوتين “لا يمكنه البقاء في السلطة”.
وردا على سؤال من أحد المراسلين عما إذا كان يدعو لتغيير النظام في روسيا قال بايدن لدى مغادرته كنيسة في واشنطن بعد حضور قداس “لا”.
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