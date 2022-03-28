شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية ولي العهد..150 متحدثا في فعاليات المؤتمر العالمي لريادة الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله- انطلقت، أمس، بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض، فعاليات المؤتمر العالمي لريادة الأعمال «GEC، الذي يضم أكثر من 100 جلسة نقاش يشارك فيها أكثر من 150 متحدثًا، وبحضور رواد أعمال ومستثمرين وخبراء وصنَّاع قرار من 180 دولة.

إكساب المهارات

ويتناول المؤتمر، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" بالتعاون مع GEN، تحت شعار "نعيد- نبتكر- نُجدد" على مدى 4 أيام، عددًا من المواضيع الهادفة لمساعدة رواد الأعمال على التوسع في أعمالهم في جميع أنحاء العالم، وإكسابهم المهارات اللازمة لمواجهة الأزمات وتعزيز مرونة ممارسة الأعمال.

الفرص الاستثمارية

ويُعنى المؤتمر، الذي يُعدّ الأكبر عالميًا، لبناء نظام عالمي موحّد لريادة الأعمال، بتسليط الضوء على ريادة الأعمال والابتكار والفرص الاستثمارية، وتمكين صانعي سياسات الأعمال من الاستماع لرواد الأعمال ومعرفة التحديات التي تواجههم في سبيل وضع إجراءات أكثر مرونة وتعزيز سهولة واستمرارية العمل الريادي.

منصة مفتوحة

كما يشكّل المؤتمر منصة مفتوحة للشركات الناشئة؛ لتقديم أفكارها، إلى جانب إتاحة الفرصة لرواد الأعمال للالتقاء مع نظرائهم من أنحاء العالم والاستفادة من تجاربهم، والاستماع لأهم الخبراء العالميين في هذا المجال، وتسهيل عقد الصفقات بين المستثمرين الدوليين ونظرائهم المحليين.

روح الريادة

ويتضمّن المؤتمر معرضًا مصاحبًا في فندق رتز كارلتون، وورش عمل وأقسامًا للابتكار، وعددًا من الفعاليات الهادفة إلى تنمية روح الريادة والابتكار لدى الشباب في العالم؛ للإسهام في التنمية الريادية المستدامة، كما يوفر فرصة مثالية لاستيعاب الدروس التي قدمتها الجائحة العالمية، والتعرف على أفضل الممارسات في التعامل مع الأزمات، والمحافظة على مرونة النشاطات التجارية واستمراريتها.

بث مباشر

يُذكر أنه سيتم نقل كافة جلسات المؤتمر الرئيسية عبر خاصية البث المباشر على حساب "منشآت" في منصة تويتر @MonshaatSA وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر قدر ممكن من الجمهور للاستفادة من محتوى الجلسات.