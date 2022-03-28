شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 500 طالب.. تعزيز قيم المحافظة على البيئة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت إدارة نشاط الطلاب بتعليم الشرقية مشاركتها في فعاليات «أسبوع البيئة»، الذي نظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في كورنيش الخبر، الأسبوع الماضي.

وأكد مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية سعيد الباحص، الدور المحوري لوزارة التعليم في دعم المشاريع البيئية، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بالجانب البيئي، وتعميق الشراكات مع القطاعات كافة، لبلورة الجهود مع شركاء التعليم للوصول إلى إطار بيئي وطني، مشيرا إلى أن إدارة التعليم شاركت بفعالية في أسبوع البيئة لزرع ثقافة الحفاظ البيئة، عبر مشاركة نحو 500 طالب وطالبة.

وأضاف أن إدارة التعليم شاركت بركن التعليم لبيان جهود وزارة التعليم في مجال خدمة البيئة، عبر مرسم حر للطلبة والطالبات ولجميع الزوار، يتم فيه التعبير من خلال الرسم بما يخص البيئة؛ بهدف تعزيز وزرع قيم المحافظة على البيئة.

وأفاد أن إدارة التعليم استعرضت إسهامات برنامج جلوب البيئي العالمي، والذي تطبقه بعض مدارس المنطقة، ويستهدف هذا البرنامج زيادة الوعي البيئي، ويجري بعض الطلاب عبر البرنامج أبحاثا في مجال البيئة بالتعاون مع جهات دولية عالمية، مثل وكالة ناسا الفضائية، والتي تشرف على برنامج جلوب البيئي في جميع دول العالم، مضيفا أن كشافة تعليم الشرقية شاركت في المعرض لاستعراض جهودها التطوعية في مجال خدمة البيئة، بالإضافة دورها في تأكيد إسهامات وزارة التعليم في دعم مشاريع البيئة والمشروع الوطني «السعودية الخضراء»، وخدمة البيئة من خلال برامج التحول الوطني في رؤية 2030.