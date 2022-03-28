شكرا لقرائتكم خبر عن تخريج الدفعة الأولى لبرنامج «الزمالة في القيادة الأكاديمية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل د. عبدالله الربيش، برنامج الزمالة في القيادة الأكاديمية لرؤساء الأقسام التعليمية بالجامعة، ورعى حفل تخريج «دبلوم القيادة الأكاديمية»، بحضور نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية د. غازي العتيبي، والمشرف العام على مركز القيادة بالجامعة د. إيمان صالح.

وقال: إن هذا البرنامج ينطلق من خطة الجامعة الإستراتيجية، ويركز الهدف الإستراتيجي الخامس على تطوير القدرات البشرية داخل الجامعة ويتسق مع برنامج تنمية القدرات البشرية في الجامعات والمؤسسات التعليمية الذي أطلقه سمو ولي العهد -حفظه الله-.

وأكد د. غازي العتيبي أن البرنامج شهد انضمام 55 رئيس قسم وعضو هيئة تدريس من الجامعة لمدة 4 أسابيع، بواقع 50 ساعة تدريبية، التي ركزت على المهارات القيادية، التي يجب توافرها في رئيس القسم بهدف تنمية مهارات القيادة وزيادة فعالية الأقسام الأكاديمية على اعتبار أن القسم الأكاديمي هو نواة العمل في منظومة التعليم الجامعي.

كما دشن د. الربيش برنامج الزمالة في القيادة الأكاديمية لرؤساء الأقسام، الذي طوره مركز القيادة بالجامعة، وسيبدأ قريبًا إطلاق البرنامج والتسجيل فيه وسيركز على رؤساء الأقسام الحاليين والقيادات الواعدة من أعضاء هيئة التدريس.