شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يعزي في وفاة العقيد راشد العتيبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدّم صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء، أمس، تعازيه في وفاة رئيس قسم أمن المحافظة والضابط المرافق لسموه العقيد راشد العتيبي.

جاء ذلك خلال زيارة سموه أسرة الفقيد «رحمه الله»، داعيًا له بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان، مؤكدًا أن الفقيد كان مميزًا في عمله ولخدمة دينه ووطنه.

من جهتهم، قدم ذوو الفقيد شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء على مواساته لهم في فقيدهم.