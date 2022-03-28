شكرا لقرائتكم خبر عن .. ويشير إلى دور الإعلام في دعم قضايا الوطن ومواجهة الحملات العدائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية أهمية الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في إبراز ودعم قضايا الوطن ومقدراته، مشيرًا إلى أن دور وسائل الإعلام في هذه المرحلة يعد في غاية الأهمية، كونها مسؤولة عن رسم صورة مشرقة للوطن في الخارج، ومواجهة الحملات الإعلامية العدائية التي تتعرض لها المملكة.

ضرورة ملحة

وقال سموه، خلال استقباله مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بحاضرة الدمام علي مشنوي، يرافقه عدد من أعضاء الفرع، بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمس: إن الالتزام بأخلاقيات المهنة أصبح ضرورة ملحة عبر البحث عن الحقيقة، وإيضاحها، والتدقيق في مصادر المعلومات، والتأكد منها.

أعمال وإنجازات

واطلع سموه على شرح عن أبرز الأعمال والإنجازات التي نفذها فرع الهيئة والخدمات المقدمة للصحفيين في مدينة الدمام، ومحافظات الخُبر، والقطيف، ورأس تنورة، وبقيق، والعديد، والخفجي، والنعيرية، وما تضطلع به رؤية هيئة الصحفيين السعوديين من أدوار في أن تكون الصحافة السعودية رائدة في محتواها وتعزيز مهارات وأخلاقيات القائمين عليها، والأهداف المرجوة منها في رفع مستوى مهنة الصحافة والعمل على تقدمها وتطورها وترسيخ مفاهيمها، وصقل ذلك من خلال إقامة الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية.

تطوير وتنمية

من ناحيته، عبر مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بحاضرة الدمام عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على دعمه للمبادرات والبرامج التي تعمل الهيئة على تنفيذها، والتي تسعى من خلالها إلى المساهمة في تطوير وتنمية القطاع الإعلامي في المنطقة الشرقية، مشيرا إلى أن الهيئة تسعى إلى تقديم الدعم للإعلاميين بالمنطقة الشرقية من خلال إيجاد مظلة موحدة لممارسي المهنة تساهم في تطوير مهاراتهم، وتقديم الدعم والتدريب عبر البرامج التي تواكب التطور السريع للمهارات الإعلامية سواء عبر الدورات التدريبية أو الندوات والمحاضرات التي تقيمها الهيئة.